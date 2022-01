Dupla de moto invade casa e mata homem na cama, em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não há informação sobre as prováveis motivações do crime, mas a polícia não descarta a possibilidade de estar ligada a guerra entre os grupos criminosos que atuam na cidade.

Este é o quarto crime com o mesmo modus operandi. De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta, de cor preta, pararam o veículo em frente à residência e depois invadiram o imóvel.

A Polícia Civil está investigando mais um assassinato ocorrido no sudeste do Pará. A vítima foi assassinada a tiros enquanto dormia. O crime tem características de execução. Com Informações Native News Carajás

