Seis pessoas sofrem tentativa de homicídio após serem flagradas pescando em fazenda em Sorriso/MT

A PM foi acionada na tarde deste domingo (13), para atender a uma tentativa de homicídio que aconteceu em um propriedade rural no Distrito de Primaverinha, em Sorriso.

Segundo a denúncia, um homem, de 30 anos, havia realizado disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas, 2 mulheres e 4 homens que estavam saindo da mata próximo a um córrego, bem como atirou em um dos veículos das vítimas, fazendo com que uma vítima, um homem que possui deficiência nos pés corresse para dentro da mata fazendo com que se perdesse em meio a mata. (A informação é do Portal JK Noticias)

Segundo relatos, haveria uma família pescando em um córrego dentro de uma área de mata que pertencia a uma fazenda, sendo que os seguranças daquela fazenda no intuito de expulsar os invasores teriam disparado arma de fogo bem como destruído o veículo dos mesmos, após ouvir os disparos uma das vítimas que estavam pescando teria se assustado e correu para a mata fechada vindo a se perder dos demais familiares.

Foi feito rondas com a finalidade de achar a vítima perdida na mata, momento em que os policiais se depararam com o suspeito com a arma na mão e usando a bala clava na cabeça, onde foi feito a verbalização e o mesmo se entregou. O suspeito estava com uma testemunha, que trabalha na fazenda.

Diante dos fatos foi solicitado apoio de mais uma viatura policial militar como também do Corpo de Bombeiros que prestaram apoio com cães farejadores e também foi solicitado apoio do Ciopaer que sobrevoou a área a procura da vítima desaparecida.

No final da tarde o homem que estava desaparecido na mata foi encontrado, no meio da mata a cerca de 3KM do local dos fatos.

Com o suspeito foram encontrados 01 arma CBC Cal. 12; 04 munições intactas; 04 munições deflagradas; 02 bucha de munições deflagradas; 01 bala crava de cor preta; 03 rádios ht; 01 martelo; 01 celular e 02 kg de açúcar.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2022/17:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...