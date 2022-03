Acidente entre duas carretas deixa pessoas feridas no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Duas carretas colidiram na manhã desta terça-feira, 15, na rodovia BR 010, próximo ao bairro Nagibão, em Paragominas, região sudeste do Pará.

Segundo informações, o motivo do acidente teria sido a quantidade de buracos na via. Um dos motoristas tentou desviar de um buraco e acabou atingido outro veículo. Algumas pessoas ficaram feridas.



Ainda de acordo com informações, uma das carretas transportava substrato para plantas e, após o impacto, a mercadoria teria se espalhado na pista. A parte frontal do outro automóvel ficou completamente destruída.

Não há registro de mortes até o momento.

Jornal Folha do Progresso em 15/03/2022/18:03:20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...