Acidente grave deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas no Pará

Thaislane morreu na hora após o impacto (Foto:Reprodução)

Thaislane Lima de Sousa, de 22 anos, foi arremessada para fora do veículo e não resistiu

Um acidente grave deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na madrugada do último domingo (2), em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A vítima fatal é a técnica em eletromecânica Thaislane Lima de Sousa, de 22 anos.

As outras vítimas foram socorridas e levadas para um hospital particular do município. Não há maiores informações sobre o estado de saúde delas.

O acidente aconteceu na estrada que dá acesso ao Projeto de Mineração S11-D. Cinco pessoas estavam no veículo, um Gol prata, no momento do acidente. Eles retornavam de uma festa em uma chácara. Testemunhas afirmaram que o carro tinha suspensão rebaixada e, ao atingir um buraco, uma das rodas se soltou, e o motorista teria perdido o controle e capotado.

Thaislane estava no banco da frente, e estaria sem o cinto de segurança. Por isso, foi arremessada para fora do carro. Ainda segundo relatos de testemunhas, depois de a jovem ser lançada no asfalto, o carro ainda passou por cima dela, e com o forte impacto, ela morreu na hora.

O marido da vítima, identificado como Ewerton Oliveira, também estava no veículo, e ficou gravemente ferido. Os outros três passageiros foram socorridos por ambulâncias e encaminhados para o hospital, onde permanecem em observação.

