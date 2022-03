Oficial da PM é preso em operação de combate à pedofilia, no Pará

(Foto:Reprodução) – Além do PM, um outro suspeito também foi detido. Foram apreendidas diversas imagens de pornografia infantil.

No Pará, duas pessoas foram presas nesta terça-feira (15), em uma operação para combater crimes de pedofilia em Castanhal, nordeste no estado. A operação teve atuação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil e Militar. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Um dos presos, que não teve o nome divulgado, foi identificado como sendo um oficial da PM. No notebook dele foram encontradas fotos de pornografia infantil. Além do computador, também foram apreendidos na residência do suspeito celulares, CD-Rom e pen drives que continham imagens pornográficas envolvendo menores de idade.

Os suspeitosa foram presos preventivamente, mas caso seja comprovada sua culpa, eles podem responder pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material que contenha pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

