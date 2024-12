Protesto em frente à sede do Governo do Pará é contra medida que substitui professores por TVs

Protesto de professores, pais e estudantes contra medida que substitui professores por TVs no Pará. — Foto: Reprodução

Pais, estudantes e professores fecharam a av. Almirante Barroso em manifestação nesta terça-feira, 3.

Um grupo de professores, pais e estudantes iniciaram um protesto nesta terça-feira (3) em frente à sede do Governo do Estado, no Marco, em Belém, contra medida do governo que substitui professores por televisões no Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME).

Os manifestantes fecharam totalmente a pista da av. Almirante Barroso, próximo à avenida Doutor Freitas, no sentido centro da cidade.

O sistema modular de ensino é oferecido para cerca de 30 mil alunos, em 500 turmas no Pará, para educação no campo.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintepp) afirma que a mudança no sistema causaria prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem.

“De maneira unilateral e autoritária, sem ouvir as comunidades atendidas pelo SOME, o governo determinou às DRE’s, (…), a não oferta de matrícula no 1º ano, porta de entrada do ensino médio, no SOME, o que na prática significará a substituição dos professores por TV’s no ensino médio como um todo em três anos”, afirma o sindicato.

O que diz a Seduc

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disse, em nota, que “o sistema de organização modular de ensino não será finalizado e que as áreas vão continuar sendo atendidas pelo programa” e que “o centro de mídias da educação paraense mantém professor presencial em cada sala de aula, em uma iniciativa que utiliza a tecnologia para democratizar o acesso à educação”.

A secretaria informou ainda que está aberta ao diálogo.

