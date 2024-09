Empreendedorismo feminino em alta no Pará com o projeto ‘Inova Manas’

Foto: Divulgação | O Inova Manas busca principalmente capacitar e trocar experiências, especialmente para mulheres que pretendem transformar suas vidas por meio do empreendedorismo.

O fortalecimento do empreendedorismo feminino no Pará foi destaque com o evento “Inova Manas”, promovido pelo programa StartUP Pará, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET). Realizado nesta quarta-feira, 25, em parceria com a Usina da Paz, no bairro Jurunas/Condor, o evento reuniu mulheres de diversas áreas, em um espaço de aprendizado, com oficinas, palestras e uma feira de negócios.

O Inova Manas busca principalmente capacitar e trocar experiências, especialmente para mulheres que pretendem transformar suas vidas por meio do empreendedorismo. Entre as participantes, histórias de superação e de transformação marcam a importância da iniciativa.

Gecilene Silva, que encontrou no brechó uma forma de sustentar a família, compartilhou como o evento tem ajudado a impulsionar seu negócio. “É uma oportunidade de aprender o que ainda não sabemos e de identificar o que precisa ser melhorado. Para quem está desempregado, eventos como esse mostram que sempre há algo a ser feito, e o primeiro passo pode ser empreender”, destacou Gecilene, que começou seu negócio após a maternidade e viu na feira de negócios uma oportunidade de expansão.

Maria Natalina dos Santos, de 66 anos, é artesã e pretende explorar o mundo digital para vender seus produtos. “Sou analfabeta digital, meu neto criou meu Instagram, mas continuo aprendendo. Cada evento como esse me ensina mais sobre como empreender. Meu objetivo é crescer e ter uma renda extra”, relatou Maria, que vê no Inova Manas uma chance de adquirir suporte para divulgar seu trabalho de forma mais organizada.

A atriz e produtora cultural Alice Araújo, organizadora do projeto “Periferia tá na moda”, que discute moda e empreendedorismo nas áreas periféricas de Belém, também foi uma das palestrantes. Alice ressaltou a importância de espaços como o Inova Manas. “É um espaço único para trocas de ideias e fortalecimento de iniciativas femininas. Aqui, ouvimos, compartilhamos e aprendemos sobre empreendedorismo nas periferias. Esse tipo de evento é crucial para mulheres que estão à frente de projetos e negócios nas suas comunidades”, afirmou.

Lucas Carneiro Maia, coordenador da Usina da Paz Jurunas/Condor, destacou o impacto do projeto para as mulheres da região. “A maioria das frequentadoras da Usina são mulheres, e elas participam ativamente dos cursos de moda, robótica e gastronomia. Trazer o Inova Manas para esse espaço facilita o acesso ao conhecimento e a financiamentos que podem transformar a vida dessas mulheres e suas famílias”, explicou Lucas.

A técnica do StartUP Pará, Renata Novaes, abriu o evento com uma palestra sobre precificação, ressaltando que o Inova Manas surgiu do edital “Mulher”, que visa aproximar as empreendedoras das políticas públicas voltadas para o empreendedorismo feminino.

“Esperamos que as participantes se sintam mais próximas do programa e formem coletivos para fortalecer ainda mais o empreendedorismo feminino”, disse Renata. Ela também alertou sobre um desafio comum: “Segundo o DATA SEBRAE, a maioria dos empreendimentos formalizados no Brasil dura apenas três anos. Por isso, nosso foco é ensinar as mulheres a calcular custos, margens de lucro e precificar seus produtos corretamente, garantindo uma maior qualidade de trabalho e de vida”.

O Inova Manas se consolida como um importante apoio às mulheres empreendedoras do Pará, proporcionando capacitação, networking e um ambiente propício para o crescimento do empreendedorismo feminino.

