Sargento morre em acidente de carro em Marabá

Ele comandava um destacamento da Polícia Militar (Foto:Via Redes Sociais)

O sargento PM Edson Rodrigues da Silva, de 49 anos, morreu em um acidente de trânsito, em Marabá. Por volta das 3 horas da madrugada deste sábado (27), houve uma batida entre uma picape Fiat Toro e uma carreta, na BR-155, entre a cidade de Marabá e a Vila Sororó, no sudeste do Pará. O policial morreu no local. O sargento Edson era bastante conhecido em Marabá pelo seu trabalho firme e atuante.

Há anos, ele comandava o destacamento da Polícia Militar na Vila Soror. Em janeiro de 2019, o graduado foi transferido, mas os moradores protestaram e o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar desistiu da ideia da troca da guarnição. Há cinco anos, Edson havia perdido uma filha, em outro acidente, ocorrido na rua Cuiabá, no bairro Da Paz. A jovem pilotava uma motocicleta e foi atingida por um caminhão baú que invadiu a preferencial. A vítima levou uma pancada na cabeça e também morreu no local do acidente. Segundo as primeiras informações, no acidente da BR-155 também morreu um outro homem. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realização de procedimentos protocolares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro às vítimas.

Por:Redação Integrada, com informações do Portal Debate Carajás

27.03.21 15h48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...