Homem de 25 anos é morto a facadas após se envolver em discussão em Floresta do Araguaia

Jovem é morto a facadas durante discussão em Floresta do Araguaia (Foto:Reprodução Whatsapp)

Francisco das Chagas Pereira Filho, 25, foi assassinado na noite do último domingo (15)

Um homem identificado como Francisco das Chagas Pereira Filho, de 25 anos, foi assassinado com golpes de faca no início da noite do último domingo (15), no município de Floresta do Araguaia, sudeste paraense. De acordo com informações da Polícia Militar divulgadas pelo portal de notícias Zé Dudu, a motivação do crime teria sido uma discussão com outros dois homens.

Os policiais foram acionados no início da noite para verificar uma ocorrência de homicídio que teria ocorrido na avenida Beira-Rio. Ao chegarem no local, o corpo da vítima foi encontrado, com lesões que teriam sido provocadas por uma arma branca na altura do peito, do lado esquerdo, e também na região lombar.

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Francisco foi encontrado nas proximidades de um estabelecimento comercial, fora do local onde o fato ocorreu. Testemunhas relataram que após ser atingida, a vítima entrou em desespero e se atirou nas águas do Rio Araguaia, tendo seu cadáver, posteriormente, sido resgatado por populares e pescadores da região.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo portal Zé Dudu, o corpo da vítima foi removido pelo serviço funerário e levado para o necrotério do Hospital Municipal de Floresta do Araguaia, onde foi realizado o exame cadavérico. Os suspeitos estão foragidos e a Polícia Civil investiga o caso.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

