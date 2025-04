Acusado de matar com requinte de crueldade é preso em flagrante em Castelo dos Sonhos

(Foto>Reprodução/Divulgação Polícia) – Polícia Militar prende em flagrante homem que matou morador da Flona Jamanxim no PDS Brasília em Castelo dos Sonhos, PÁ.

A prisão aconteceu por volta das 14h00min, da tarde desta sexta-feira, 18 de abril de 2025.

Conforme relatou a Polícia Militar foi preso GILSON CALDAS, vulgo o ‘GRANDE’, como principal suspeito da morte de Arnaldo Leone de Lima, de 53 anos, natural da cidade de Arenápolis (MT), crime com requinte de crueldade, fato ocorrido na Flona Jamanxim, no último dia 16/04, próximo ao PDS Brasília no distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira. Após cometer o crime, o acusado evadiu-se do local, levando a caminhonete da vítima.

Leia mais e entenda o caso>Homem é encontrado morto com requinte de crueldade na zona rural de Castelo dos sonhos

A prisão aconteceu no Restaurante Curuá, aproximadamente 55 km de Castelo dos Sonhos na BR 163, sentido Mato Grosso.

O acusado informou ainda que cometeu o crime, com ajuda de LEONARDO DA SILVA PEREIRA, que também trabalhava no local.

O acusado foi apresentado pela polícia militar, na delegacia de Castelo de Sonhos, para as providências cabíveis.

FONTE: Polícia de Castelo / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2025/06:44:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...