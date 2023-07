Mais de 40 trabalhadores são resgatados de trabalho análogo à escravidão no Pará

Fotos de estrutura precária na qual trabalhadores forma encontrados no Pará — Foto: MPT

Empregados na pecuária, na construção civil e em atividades de extração de madeira, os trabalhadores foram submetidos a condições degradantes de trabalho e de vida

No Pará, 41 trabalhadores mantidos em situação análoga à escravidão foram resgatados nos municípios de Baião, Moju e Tailândia. A operação, executada entre os dias 19 e 30 de junho de 2023, foi coordenada pelos Auditores-Fiscais do Trabalho do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, da Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Em Baião, oito trabalhadores foram mantidos alojados em um barraco coberto por lona plástica, com piso de chão batido, sem acesso à água potável (sendo esta retirada de uma cacimba improvisada pelos próprios obreiros), instalações sanitárias e locais adequados para preparo e consumo de alimentos. Quatro destes empregados trabalhavam na construção de um alojamento de alvenaria, próximo ao barraco improvisado como abrigo; os demais trabalhadores – um casal, acompanhados de dois jovens familiares – realizavam serviços gerais, como roçado, aplicação de agrotóxicos e construção de cercas e, quanto à trabalhadora, também serviços domésticos na sede da propriedade rural.

O empregador responsabilizado pela equipe de fiscalização, que é reincidente (tendo constado dentre as pessoas listadas no Cadastro de Empregadores, em 2014), quitou os direitos trabalhistas e demais verbas rescisórias devidas aos trabalhadores e, ainda, firmou compromisso de pagar, nos próximos três meses, indenizações correspondentes aos danos individuais e coletivos causados por suas condutas.

No município de Moju, a equipe de fiscalização constatou que permaneceram alojados em péssimas instalações, construídas há décadas em meio à mata e nas quais não havia água potável e instalações sanitárias (obrigando os trabalhadores a utilizar um igarapé para banho e a mata para satisfação de necessidades fisiológicas), dois grupos de trabalhadores: um deles contava com 16 empregados, os quais laboravam em um plano de manejo florestal; outros 17 trabalhadores estavam realizando supressão vegetal, em corte raso, para plantio de milho e soja.

Embora alojados em uma mesma área, o GEFM apurou que eram dois empregadores distintos que exploravam os trabalhadores escravizados, sendo a maior parte deles provenientes de Tailândia. Um dos empregadores notificados já realizou a quitação dos pagamentos salariais devidos aos trabalhadores, enquanto o outro o fez apenas parcialmente. Ambos os exploradores seguem sendo orientados e acompanhados, quanto à regularização daquilo que foi constatado, pelos órgãos participantes da ação fiscal.

A Auditoria Fiscal do Trabalho lavrará os Autos de Infração correspondentes às irregularidades constatadas e elaborará os relatórios correspondentes, os quais serão encaminhados às demais instituições, para adoção das providências cabíveis.

Fonte: g1 Pará — Belém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2023/10:28:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...