Acusado de roubar celulares é perseguido e espancado por populares em Salvador (BA)

Foto: Reprodução | Um homem foi preso após ser capturado por populares que o acusaram de estar cometendo assaltos no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A situação ocorreu na manhã desta quarta-feira (4), na localidade do Alto do São Francisco, e foi filmada por moradores e também por câmeras de segurança.

Informações obtidas pela equipe de reportagens do BNews apontam que o suspeito estava roubando celulares quando foi perseguido por pessoas que se revoltaram. Nas imagens, cerca de 10 pessoas chegam a cercar o indivíduo e agredi-lo com socos, pontapés e até um pedaço de ferro.

Após algum tempo sendo violentamente agredido pelos populares, alguns moradores da região chegam para tentar intervir. A decisão, inclusive, faz com que uma discussão fosse iniciada entre os apaziguadores e os que queriam dar prosseguimento na tentativa de linchamento do suspeito.

Relatos apontam que os crimes estavam sendo praticados na Avenida Octávio Mangabeira, na orla da Boca do Rio, mais precisamente no ponto de ônibus atrás do Instituto Municipal De Educacao Professor Jose Arapiraca (Imeja). Após ser perseguido, o suposto ladrão teria sido alcançado no Alto do São Francisco.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) foram acionadas e compareceram ao local. O indivíduo foi conduzido por agentes da 39ª Companhia Independente (CIPM) para uma unidade de saúde e posteriormente para a Central de Flagrantes.

Fonte: MACAJUBA ACONTECE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/07:23:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com