‘Jogo do Tigrinho’: influenciadora de jogos de azar é solta após 25 dias na prisão, no PA

Noelle Araújo ao lado de fãs nesta terça-feira (3), após ser solta. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Noelle Araújo foi presa novamente em agosto por descumprir medidas cautelares. Ela foi uma dos alvos da operação ‘Truque de Mestre’, que apurou estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor.

A influenciadora de jogos de azar, Noelle Araújo, foi solta na terça-feira (3), após 25 dias na prisão, no Pará.

No início de agosto, a investigada na operação ‘Truque de Mestre’ foi presa novamente em Belém pela Polícia Civil (PC), depois de descumprir medidas cautelares judiciais.

A Polícia Civil, no entanto, não detalhou quais medidas cautelares a influenciadora descumpriu. Ao g1, a defesa de Noelle informou nesta quarta-feira (4) que o caso está em segredo de Justiça e que “protocolou um pedido de revogação de preventiva”, que “foi deferido, e expedido o alvará de soltura”.

Nas redes sociais, Noelle compartilhou os primeiros momentos após a soltura, junto à família e fãs, que a receberam no condomínio em que ela mora, na capital paraense.

A influenciadora foi um dos alvos da operação ‘Truque de Mestre’, realizada em dezembro de 2023, que investigava esquema de jogos de azar, conhecido como o “Jogo do Tigrinho”.

Na época, Noelle foi apontada pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor no Pará.

A oferta de apostas como o Tigrinho em formato online agora é permitida, mas seguindo regras e seguem proibidas em formato físico.

Quem é Noelle Araújo?

A influenciadora iniciou a fama nas redes sociais ao compartilhar o dia-a-dia como garota de programa. Atualmente, o perfil de Noelle conta com mais de 200 mil seguidores

A paraense morava em São Paulo e ostentava pelo Instagram os ganhos com serviços sexuais. Em 2023, passou a trabalhar apenas com a divulgação de jogos de azar e chegou a organizar diversos eventos de lançamento das plataformas.

Legalização dos jogos de azar

Em 31 de julho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que definiu regras para caça-níqueis (slots), jogos de colisão (crash), roletas, blackjack, dados e outras modalidades de apostas online.

A oferta desse tipo de aposta em formato físico segue proibida, embora as empresas possam realizar eventos ao vivo, conduzidos por atendentes, como crupiês, para a realização de apostas online.

A portaria cria regras para que as plataformas de apostas sediadas no Brasil e autorizadas pela pasta possam oferecer jogos on-line, como o Fortune Tiger (conhecido popularmente como jogo do tigrinho) e o jogo do aviãozinho (um dos tipos de crash).

Sobre a Operação

Intitulada “Truque de Mestre”, a operação prendeu um grupo de influenciadores que ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, na época, ilegais no Brasil.

Alguns compraram casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados. E ainda segundo a Polícia, a movimentação financeira de um dos investigados chegou a mais de R$ 20 milhões.

De acordo com as investigações, o esquema junto aos influenciadores funcionava deste modo: a cada 100 “aliciados”, cada influenciador recebia R$ 1 mil.

O caso veio a público depois que uma vítima compareceu à Seccional do Comércio, na capital paraense, e relatou que perdeu R$ 15 mil. De acordo com a vítima, ela teria ganho R$ 400 mil no jogo mas, ao tentar sacar o valor, foi bloqueada no site de apostas.

