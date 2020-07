Acusado de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo é preso em Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante do flagrante e da alta periculosidade do acusado, ele foi conduzido algemado até a 102 UIPP de Jacareacanga para procedimentos cabíveis.

A guarnição da Polícia Militar do município já vinha realizando diligências com intuito de prendê-lo, desde o último domingo (05).

