Polícia apreende grande quantidade de munições, em Medicilândia, no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar de Medicilândia, no sudoeste do Pará, apreendeu no início da tarde desta segunda-feira, 21, uma grande quantidade de munições de diversos calibres que estavam sendo transportadas ilegalmente em uma caminhonete, com placa da cidade de Bragança, nordeste do Estado.

A carga foi apreendida pela PM no centro comercial de Medicilândia, no momento em que o motorista fazia entrega das munições. (As informações são de Wilson Soares – A Voz do Xingu)

Caminhonete que estava transportando as munições ilegalmente

Nesse final de semana um carregamento de munições e armas que eram transportadas em um caminhão, nas estradas do Maranhão, foi roubado, por quatro homens que estavam numa caminhonete parecida com essa que foi apreendida agora a pouco na cidade de Medicilândia. A polícia ainda não sabe dizer se trata dos mesmos elementos que teriam praticado o roubo ao caminhão.

Caminhão que teve a carga roubada, no estado do Maranhão

Nesse momento as munições estão sendo conferidas pela guarnição da PM, para serem repassadas para os procedimentos cabíveis da Polícia Civil de Medicilândia.

Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/15:46:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...