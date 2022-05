Adolescente de 12 anos é vítima de tentativa de sequestro, no Pará

Criminoso obrigou vítima a subir na garupa da bicicleta, mas ela conseguiu fugir (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Menina foi obrigada a subir na garupa da bicicleta do criminoso, mas conseguiu se livrar dele e sair correndo

Uma adolescente de 12 anos de idade foi vítima de uma tentativa de sequestro na manhã da última quarta-feira (11), em Abaetetuba, nordeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a menina havia saído da escola, na companhia de uma amiga de 11 anos, quando um homem armado com uma faca a obrigou a subir na garupa da bicicleta dele. Depois de percorrer algumas ruas, a vítima conseguiu fugir do suspeito, que ainda não foi identificado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime aconteceu por volta das 9h30, quando as duas garotas estavam indo em direção ao terminal rodoviário após saírem da escola Professor Leônidas Monte. Foi quando o criminoso abordou as duas, na rua Joaquim Mendes, mostrou uma faca e obrigou uma delas a subir na garupa da bicicleta. A outra menina seguiu destino.

Já na altura da rua Dias de Carvalho, a vítima conseguiu morder uma das mãos do suspeito e sair da bicicleta. Ela fugiu correndo e gritando pelo socorro de populares, que acionaram imediatamente a PM. Duas viaturas iniciaram as buscas pelo homem, mas não o localizaram. As duas meninas foram apresentadas na delegacia e registraram que o criminoso conseguiu apenas roubar o celular de uma delas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Abaetetuba. As meninas foram encaminhadas para escuta especializada na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). Diligências estão sendo realizadas para identificar o envolvido. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

