Rodrigo Pacheco cancela sessões no Senado após atos de 7 de Setembro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante os atos em Brasília e em São Paulo, Bolsonaro voltou a atacar a democracia, a ameaçar que não aceitará os resultados das eleições de 2022 se não houver voto impresso e que não acatará mais nenhuma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo o jornalista Gerson Camarotti, da GloboNews, o cancelamento das sessões é um reflexo das manifestações bolsonaristas desta terça-feira (7), pois não haveria um ambiente de segurança para o funcionamento do Senado, nem ambiente político após a tensão causada pelas falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“A presidência comunica a senadoras e senadores que estão canceladas as sessões deliberativas remotas e as reuniões de comissões previstas para os dias 8 e 9 de setembro”, diz Pacheco.

(Foto:Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado) – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) cancelou as sessões da Casa previstas para acontecer ainda nesta semana, segundo informações da GloboNews. O comunicado foi feito por Pacheco em uma mensagem enviada aos senadores.

You May Also Like