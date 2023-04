Adolescente é apreendido após ameaça em escola no Pará

Adolescente foi apreendido após ameaça contra estudantes. Foto:| Reprodução.

Após a realização de procedimentos legais, o adolescente será transferido para uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na última segunda-feira (10), um mandado de internação provisória de um adolescente suspeito de praticar ato infracional análogo ao crime de ameaça contra estudantes de uma escola, do município de Capitão Poço, no Pará.

Diante do registro da denúncia junto à Polícia Civil, agentes da unidade iniciaram os trabalhos de investigação para identificar o autor das ameaças. Até que esse trabalho fosse concluído, agentes da unidade realizaram visitas à escola e deram apoio à direção da unidade de ensino para coibir a repercussão da ameaça entre os outros alunos.

O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Capitão Poço e, após o cumprimento da ordem, o adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os responsáveis que também foram ouvidos.

Após a realização dos procedimentos legais, o adolescente será transferido para uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, explica como a instituição tem atuado no registro e investigação de casos semelhantes. “A Polícia Civil tem trabalhado intensamente logo que a denúncia é formalizada ou a ameaça é detectada. É um trabalho integrado que envolve diferentes unidades, além de outros órgãos do sistema público de segurança e a secretaria de educação. Esse resultado mostra a eficiência da atuação desse conjunto diante do cenário atual”, aponta.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações da Polícia Civil em 11/04/2023/15:15:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...