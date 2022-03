Adolescente é morta com nove facadas pela própria irmã, no Pará

Carla Beatriz, de 19 anos, foi presa por matar a irmã com nove golpes de faca, em Santana do Araguaia (Divulgação/Correio de Carajás (reprodução/Canal Ariony Macedo News).

Ela ainda foi socorrida, mas não resistiu. Acusada foi presa e autuada em flagrante

Uma adolescente de 14 anos foi morta pela própria irmã, em Santana do Araguaia, no sul do Estado. Ela foi golpeada nove vezes. As informações são do portal Correio de Carajás.

A acusada é Carla Beatriz de Souza Santana, de 19 anos, que foi presa. O crime, no domingo (27), ocorreu durante uma discussão. Com manchas de sangue, a faca suspostamente utilizada no homicídio foi encontrada em posse da suspeita, informou a Polícia Militar.

Segundo testemunhas, a adolescente morreu no Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Santana do Araguaia, em decorrência das complicações provocadas pelas diversas perfurações de arma branca. Ela ainda foi operada, mas morreu horas após ser internada na unidade de saúde.

De acordo com as informações fornecidas pela mãe das duas irmãs, ambas seriam usuárias de drogas e viviam em constantes conflitos, o que acabou culminando na tragédia.

Os policiais militares contaram que Carla Beatriz foi presa em casa e não ofereceu resistência à abordagem policial. Ela foi conduzida, juntamente com a arma aparentemente utilizada no crime, à Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde foi autuada e está à disposição da Justiça.

