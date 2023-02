Adolescente em regime de trabalho análogo à escravidão é resgatado em Uruará

No local, foram apreendidas armas de fogo e motosserras e um homem foi encontrado amarrado pelas costas e deitado no chão (Reprodução via Conect Brasil (imagem ilustrativa).

Segundo a denúncia, o jovem estaria sendo impedido de sair do local sob ameaça do dono da fazenda

Um adolescente de 17 anos, mantido em condições de trabalho análogas à escravidão, foi resgatado em uma fazenda na zona rural de Uruará, município da região sudoeste do Pará.

No local, foram apreendidas armas de fogo e motosserras e um homem foi encontrado amarrado pelas costas e deitado no chão. O resultado da ação policial foi divulgado na última quarta-feira (1º).

O coordenador de Fiscalização de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho no Pará, Raimundo Barbosa da Silva; Otávio Paixão, vice-presidente da Sinait-Pa (Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará); e o chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho Jomar Lima, do qual é superintendente substituto, deram entrevista à imprensa

A denúncia chegou à Polícia Civil através da mãe do menor. Segundo ela, o jovem estaria sendo mantido em trabalho análogo à escravidão na fazenda localizada no Chapadão, a aproximadamente 20 km do centro da cidade. A denúncia ainda apontou que o adolescente estaria sendo impedido de sair do local sob ameaça do dono da fazenda. A mãe já teria enviado duas pessoas para resgatar o menor, mas recebeu o recado de que “quem fosse à fazenda buscar o adolescente, seria morto”.

Diante da denúncia a equipe policial foi até a fazenda para fazer o resgate do jovem. Chegando à propriedade, os policiais encontraram o adolescente e dois amigos que foram buscá-lo, além de outros trabalhadores, inclusive duas meninas menores de idade, e um indivíduo amarrado pelas costas e deitado no chão. Ainda no local, foi encontrado um casal suspeito de participação em um assalto no dia anterior.

Em seguida, o responsável pela fazenda chegou ao local e autorizou a equipe policial a adentrar na residência, onde foram encontrados duas espingardas, uma arma de fogo caseira, duas motosserras e munições, e mais duas espingardas na posse de um dos trabalhadores. Já na área externa, havia uma moto, que, segundo as investigações, era usada pelo casal para fazer assaltos na cidade. (As informações são do Plantão 24 Horas News.).

