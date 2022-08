Adolescente encontrada morta na casa do padrasto com 9 facadas e seminua

Jennifer Vitória Magno Soares, a adolescente de 15 anos achada morta com 9 facadas no pescoço na manhã de hoje (1), na casa do padrasto na Comunidade Santa Inês (AM), estava sem seminua na cena do crime. (Foto:Reprodução)

Segundo a polícia, a menina trajava apenas uma blusa e estava sem roupa na parte de baixo. A vítima foi encontrada por parentes do suspeito, no casebre onde Jennifer já tinha morado junto com a mãe e o homem.

Jennifer não era filha biológica do acusado, mas foi registrada por ele aos 4 anos. Ela visitava o homem com frequência durante o fim de semana e acabou sendo assassinada nesta madrugada.

O corpo da menor deve passar por perícia para saber se ela foi estuprada antes de ser morta.

Fonte:Pinga Fogo

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/17:15:49

