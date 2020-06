Adolescente mata criança e enterra corpo no sudeste paraense

(Foto:Reprodução) – O corpo de uma criança de 11 anos, que estava desaparecida a última quinta-feira (11), foi achado na manhã deste sábado (13) em um terreno baldio, na cidade de Brasil Novo, sudoeste paraense. Um adolescente de 15 anos é suspeito do crime.

De acordo com informações do portal Xingu 230, o corpo da criança – identificada como Anderson da Cunha Campos – foi achado em um terreno baldio após um comerciante avistar uma grande concentração de urubus no local. O corpo do menino tinha lesões na cabeça.

Após investigações iniciais, a Polícia Civil chegou a um adolescente de 15 anos, que, ao ser questionado, confessou ter matado e enterrado o corpo de Anderson. Segundo o adolescente, os dois estavam brincando, e o garoto mais velho deu uma rasteira na criança, que caiu e bateu a cabeça.

Ao cair, Anderson teria começado a convulsionar, segundo o adolescente. Com medo de ser responsabilizado, ele disse ter ocultado o corpo em um terreno baldio.

O adolescente foi apreendido, mas a Polícia Civil segue com as investigações para descobrir se houve participação de outras pessoas no crime.

Com informações do portal Xingu 230

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...