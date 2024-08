Adolescente teria se trancado no banheiro para evitar estupro em Altamira | PA

Foto: Reprodução | O suspeito identificado como Luiz Railson Souza da Silva ficou dentro do banheiro masculino do clube, até a chegada da Polícia Militar.

Uma menina de apenas 12 anosfoi vítima de tentativa de estuproem um clube particular em Altamira, sudoeste do Pará, ela conseguiu evitar o crime após trancar a porta do banheiro onde estava. O suspeito foi preso horas após o crime na noite do último domingo (18). No local, populares e amigos da vítima ficaram revoltados após a adolescente, ser vítima de assédio sexual. O suspeito identificado como Luiz Railson Souza da Silva ficou dentro do banheiro masculino do clube, até a chegada da Polícia Militar.

A família informou à polícia que o assédio começou quando ela ainda estava dentro da piscina. O suspeito teria se aproximado e pegado no braço dela, um homem que estava próximo viu e pediu que ele soltasse o braço da vítima e em seguida ele sumiu. Ainda segundo testemunhas, a menina que não mora na área urbana de Altamira foi ao banheiro feminino para trocar de roupa e ir embora, neste momento o homem teria entrado no local e assim que percebeu que ele estava lá, ela se trancou em um dos sanitários.

Em um vídeo gravado por populares no local dá para ver o momento em que a polícia prende o suspeito em flagrante, sob ameaças da população. Foi preciso a ajuda de um segurança particular do local para evitar que Luiz fosse linchado pela população que estava no clube. Após a prisão, o suspeito foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e Adolescente onde permaneceu preso. Testemunhas afirmaram que a menina estava visivelmente abalada por esta não ser a primeira vez em que ela é vítima de crimes sexuais.

A adolescente estava no clube a convite de uma colega e na presença de adultos quando tudo aconteceu. Informações confirmadas pela direção do espaço são de que o Luiz Railson não é sócio do clube e teria entrado no local pelos fundos, no Rio Xingu. O jornalismo da Vale do Xingu entrou em contato com a direção do clube, que respondeu por meio de nota.

Confira o posicionamento na íntegra: “O XINGU PRAIA CLUBE, vem a público prestar esclarecimento sobre o fato ocorrido em suas dependências na

data de ontem, 18/08/2024 por volta das 19h30m, onde pesa a notícia que houve uma tentativa de agressão de

cunho sexual contra uma adolescente, cometida por uma pessoa, que estava no clube na condição de convidado. O Xingu Praia Clube esclarece que, a segurança dos seus sócios e convidados é prioridade e graças a ação rápida

dos seus funcionários que atenderam ao chamado e rapidamente conseguiram evitar que o pior acontecesse. O agressor, após ser contido, ficou sob custódia dos funcionários até a chegada da viatura policial, momento em

que o mesmo foi entregue as autoridades para os procedimentos legais cabíveis, tendo um dos funcionários do

clube ido até a delegacia de polícia para prestar os devidos esclarecimentos sobre o fato ocorrido. O XINGU PRAIA CLUBE repudia veementemente qualquer ato de agressão, principalmente quando cometido

contra crianças ou adolescentes, independente de ser, dentro ou fora de suas dependências. A diretoria do clube esclarece também que já determinou abertura de processo administrativo disciplinar

interno, para identificar a responsabilizar o sócio que convidou o agressor, na forma prevista no estatuto. Além disso, está disponibilizando a diretoria jurídica do clube, para acompanhar todo o inquérito policial, até o

seu desfecho final, garantindo dessa forma, que a justiça seja feita e que o agressor, seja devidamente punido,

na forma da lei, além disso, está em contato com a família da vítima, a fim de prestar todo o apoio necessário.”

Fonte: Com Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/16:13:06

