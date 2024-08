Avô é preso suspeito de estuprar netas de 9 e 10 anos no Marajó | PA

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil. O suspeito segue à disposição da Justiça.

No sábado (17), a Polícia Civil do Pará deu cumprimento a um mandado preventiva pelo crime de estupro de vulnerável majorados, no Distrito de São Miguel do Pracuúba, zona rural do município de Muaná, na Ilha do Marajó.

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como autor de dois crimes de estupro de vulnerável, ambos em continuidade delitiva contra as próprias netas de 9 e 10 anos de idade.

Os crimes aconteciam quando as crianças estavam na casa da avó. Ambas foram ouvidas em escuta especializada pela equipe técnica do PARÁPAZ, onde detalharam os abusos sofridos e também realizaram os exames periciais cabíveis.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe policial solicitou o mandado junto à Vara Única de Muaná. Em conjunto com a Guarda Municipal, o homem foi conduzido até a unidade policial e segue à disposição do Poder Judiciário.

