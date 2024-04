Adulta que fingiu ser adolescente para abusar sexualmente de menores volta a ser presa após surgirem novas vítimas

Alyssa Ann Zinger — Foto: Divulgação/Hillsborough County Sheriff’s Office

Quatro menores alegam ter sido abusados por Alyssa Ann Zinger, de 23 anos.

Uma mulher de 23 anos, acusada de se passar por uma estudante para atrair meninos menores de 12 anos para sexo, voltou a ser presa na semana passada após surgirem novas vítimas.

Alyssa Ann Zinger, residente de Tampa (Flórida, EUA), foi presa depois de fingir ser uma menina de 14 anos enquanto trocava mensagens com meninos pelo Snapchat, em 24 de novembro de 2023, por se envolver em pelo menos 30 atos sexuais, de maio a setembro, com um aluno e enviar vídeos explícitos para vários outros.

A americana, que tinha na verdade 22 anos no momento de sua prisão, disse às vítimas que estudava em casa.

Quando a polícia prendeu Alyssa pela primeira vez, agentes disseram acreditar que poderia haver mais vítimas. Mas ela acabou solta antes que surgissem uma nova denúncia. Agora, a americana foi presa pela segunda vez e alvo de mais acusações, já que mais quatro jovens se apresentaram alegando que a falsária os tinha como alvo, contou o “Tampa Bay Times”.

Segundo o adolescente relacionado à primeira prisão de Alyssa, a abusadora contou a ele que estava dormindo com outros estudantes com idades entre 12 e 15 anos.

Alyssa só foi descoberta quando ela e um estudante estavam furtando em uma loja de departamentos e os investigadores não conseguiram associar seu nome à data de nascimento que ela fornecera.

A americana também fez uma vítima do sexo feminino. De acordo com a polícia, uma estudante do ensino médio declarou em depoimento ter “se envolvido em ato sexual consensual” com o menor que, mais tarde, revelaria ter tido relações sexuais com a golpista. A menor disse que Alyssa copiou do seu celular o vídeo em que ela aparece fazendo sexo consensual com o garoto e distribuiu as imagens a colegas de classe pelo Snapchat sob o nome de usuário “alyssazingerr”.

Segundo o relato da estudante, Alyssa perguntou se ela poderia ir até a casa da menor a fim de carregar o seu próprio celular e obteve resposta afirmativa. Então, quando a adolescente estava no banheiro, a golpista começou a gravar vídeos e outros dados do telefone da estudante usando a câmera de vídeo do seu celular.

Fonte: EXTRA Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2024/07:42:51

