Advogada de Deolane Bezerra é indiciada no DF por falsidade ideológica e associação criminosa

Foto: Reprodução | Segundo investigação, a advogada Adélia de Jesus teria se associado a chineses para abrir empresas de fachada, permitindo exploração ilegal de jogos de azar no Brasil. Defesa da advogada diz que acusações “são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros”.

A Polícia do Distrito Federal indiciou a advogada Adélia de Jesus Soares, que representa a influenciadora digital Deolane Bezerra, atualmente presa por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Adélia foi acusada pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. A investigação da 9ª DP, do Lago Norte, revelou que a advogada se associou a chineses para abrir empresas de fachada, possibilitando a exploração ilegal de jogos de azar no Brasil.

A polícia ainda não confirmou se a investigação tem ligação com a influenciadora presa em Pernambuco. Em nota, a defesa de Adélia alegou que as acusações são “infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros”.

De acordo com o documento da investigação, Adélia abriu uma empresa chamada Playflow, sediada nas Ilhas Virgens Inglesas, utilizando documentação falsa na junta comercial da cidade paulista de Suzano. A investigação começou após um colaborador terceirizado da delegacia transferir cerca de R$ 1,8 mil para uma conta de apostas fraudulentas.

A polícia também descobriu que instituições de pagamento estavam envolvidas em fraudes de câmbio usando CPFs de pessoas falecidas para transferir o dinheiro das apostas para o exterior. A investigação da Polícia Civil do DF foi concluída e encaminhada à Justiça Federal devido às suspeitas de crime financeiro.

