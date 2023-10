Templo da Boa Vontade celebra 34 anos com foco na peregrinação

Depois de um longo período de restrições por causa da pandemia da Covid-19 uma série de eventos está sendo preparada para receber os peregrinos.

“No TBV, a Força Divina da Primeira Caridade”, esse é o tema da celebração dos 34 anos do Templo da Boa Vontade (TBV), monumento eleito uma das Sete Maravilhas de Brasília. O tão aguardado evento de aniversário será realizado presencialmente depois de um longo período de restrições em razão da pandemia da Covid-19.

Para receber os milhares de peregrinos que se dirigem à capital brasileira neste mês de outubro, especialmente nos próximos dias, o TBV está preparando uma programação com foco principal na peregrinação. O objetivo é proporcionar a melhor experiência aos peregrinos para que eles possam celebrar o aniversário do Templo da Paz, visto que já se tornou um compromisso espiritual e inadiável para aqueles que anualmente vão peregrinar ao monumento e também renovar suas energias para o ano vindouro.

A peregrinação é, sem dúvida, um dos momentos mais significativos para todos os que visitam o Templo da Paz. O local possui ambientes propícios à meditação e reflexão, em que cultura, arte e ecologia estão lado a lado com a Espiritualidade Ecumênica.

As festividades ocorrem durante todo o mês de outubro, mas se intensificam nos dias 20 e 21 (data da inauguração do TBV) com uma programação cultural bem variada que contempla exposições, espetáculo musical, palestras, meditação, visitas guiadas entre outros.

Confira alguns dos destaques da programação, que terá transmissão multimídia (rádio, TV, internet e aplicativo Boa Vontade Play).

1o a 31/10: Mostra Cultural e Artística — “Jesus é a Religião da Vida” apresenta uma experiência híbrida (presencial e virtual) direto da Galeria de Arte do TBV.

18/10 (quarta-feira): Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV — “Ciência e Fé investigam as dimensões da consciência”, edição on-line, com transmissão pelo YouTube.

19/10 (quinta-feira): Ato Ecumênico — Encontro que tradicionalmente comemora o Dia do Ecumenismo (21/10) terá a presença de representantes de diversas tradições religiosas e de vários ramos do saber humano.

20/10 (sexta-feira): Espetáculo Música Legionária — “A Religião do Amor Universal” — evento que contará com a participação de músicos multi-instrumentistas e de corais de todo o Brasil e do exterior, homenageia os 50 anos da Proclamação da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e os 34 anos do Templo da Boa Vontade.

21/10 (sábado): Programação de Espiritualidade Ecumênica — Momentos de oração, meditação, músicas elevadas e muita devoção.

21/10: Sessão Solene (sábado) — É a hora mais aguardada pelos peregrinos que vão acompanhar a mensagem fraterna, ecumênica e de Paz do fundador do TBV, o jornalista e escritor José de Paiva Netto dedicada a todas as famílias do Brasil e do mundo.

Participe com sua família e amigos!

Evento: Aniversário de 34 anos do Templo da Boa Vontade (TBV)

Dias: 20 e 21 de outubro de 2023 (sexta-feira e sábado)

Endereço: Quadra 915 Sul — Brasília/DF — Brasil

Tel.: (61) 3114-1070

Entrada: Franca

Classificação: Livre

