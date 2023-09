Advogado tem braço quebrado ao ‘lutar’ com PM em blitz da lei seca; veja vídeo

(Foto:Reprodução Folha Max) – Um advogado identificado de 33 anos teve o braço quebrado após causar tumulto ao resistir à prisão durante uma blitz da lei seca na madrugada deste sábado (16), na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, também conhecida como Av. do CPA, em Cuiabá , no Mato Grosso. Informações da Polícia Militar apontam que ele e a esposa estavam visivelmente bêbados.

Conforme o boletim de ocorrência, o advogado estava conduzindo um Jeep Compass de cor azul, acompanhado de sua esposa e dois filhos, quando foi parado em uma blitz da lei seca. Ao ser solicitado que realizasse o teste do bafômetro, ele recusou.

Os agentes de trânsito, observando sinais de embriaguez, informaram ao condutor que o veículo seria guinchado e que ele deveria retirar as crianças e pertences do automóvel, o que foi recusado pelo suspeito.

Foi então que o suspeito tentou impedir o trabalho dos agentes de diversas maneiras, inclusive mantendo o veículo trancado e as crianças dentro. Ele chegou a proferir insultos contra os militares, afirmando que “ninguém iria remover nada dali”, como consta no registro policial.

No documento, os policiais relataram que se aproximaram na tentativa de acalmar a situação quando a esposa do advogado, saiu do carro e também foi identificada como estando sob a influência de álcool.

Diante das inúmeras tentativas pacíficas de resolver a situação e com o casal alterado e exaltado, os militares deram voz de prisão ao advogado por desobediência e dirigir alcoolizado.

Quando tentaram o algemar, ele passou a xingar os agentes. Em seguida, quando os militares usaram de força para prendê-lo, ambos caíram o que fez com que o advogado quebrasse o braço esquerdo. Um vídeo gravado no local e divulgado em grupos de WhatsApp mostra parte da ação, inclusive com o jurista no chão sendo imobilizado por um militar e gritando. Nas imagens é possível ver o braço dele “torto” em decorrência da lesão sofrida.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros que já estava no local encaminhou o homem a um hospital particular da Capital, onde ele recebeu atendimento médico. O carro foi guinchado para o pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e as crianças entregues a uma tia do suspeito.

ASSISTA O VÍDEO DA CONFUSÃO:

Fonte: Folha Max/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/07:20:00

