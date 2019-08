Advogados presos em operação da PF tem prisões preventivas decretadas

Por G1 PA — Belém 12/08/2019 11h46 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os advogados presos temporariamente na última quinta-feira (8), durante a Operação Trampolina, da Polícia Federal, tiveram as prisões convertidas em prisão preventiva. A investigação aponta fraudes na concessão de benefícios da Previdência Social em municípios do nordeste do Pará.

