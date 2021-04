Aeronáutica abre concurso com provas em Belém

Salário é de 1.334, mais benefícios (Foto:Bruno Batista / Divulgação)

Certame, para cadetes do ar, prevê 130 vagas, sendo 110 para homens e 20 para mulheres

Estão abertas 130 vagas na Força Aérea, no concurso para ingresso de cadetes do ar, sendo 110 para candidatos homens e 20 para candidatas mulheres, para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar, que inicia em 2022. Haverá ainda reserva de 20% das vagas para os candidatos pretos e pardos.

Para participar do certame, o candidato deverá cumprir todas as exigências do edital, como ter ensino fundamental completo e não possuir menos de 14 e ter 19 anos completos até 31 de dezembro do ano que vem. Durante a realização do curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar e fará jus à remuneração de R$ 1.334, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si, conforme a tabela de salários dos militares.

As inscrições no concurso poderão ser realizadas a partir das 10h desta quarta-feira, 7 de abril, até as 9h do dia 23 de abril deste ano, por meio dos sites www.fab.mil.br e ingresso.afaepcar.aer.mil.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60.

A seleção dos candidatos terá as seguintes fases de avaliação: provas escritas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e redação; inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; e validação documental. As provas escritas serão aplicadas no dia 4 de julho de 2021 nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO), nos locais divulgados a partir do dia 16 de junho.

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar, ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena (MG), destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), de acordo com a lei nº 12.464, de 4 de agosto de 2011. A duração é de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao ensino médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.Serviço:Concurso público da

Força AéreaInscrições de 7 a 23/04, pelos sites www.fab.mil.br e ingresso.afaepcar.aer.mil.br

Taxa: R$ 60

Salário: R$ 1.334, mais benefícios

Vagas: 130

