Justiça bloqueou R$ 20 milhões de empresa de Gusttavo Lima, mostra investigação; defesa nega participação em esquema criminoso

Defesa de Gusttavo Lima sobre reportagem do Fantástico — Foto: Reprodução Fantástico

Os documentos também apontam que a Justiça ainda determinou o sequestro de imóveis e de embarcações em nome da Balada Eventos, que tem o cantor como dono.

Documentos aos quais o Fantástico teve acesso mostram que a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões da empresa Balada Eventos. Os documentos também apontam que a Justiça ainda determinou o sequestro de imóveis e de embarcações em nome da Balada Eventos. A empresa tem Gusttavo Lima como dono.

Em nota enviada ao Fantástico, a defesa do cantor disse que a Balada Eventos vendeu um avião para uma das empresas investigadas pela polícia em um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada em uma operação da polícia em cinco estados brasileiros.

A defesa do cantor nega.

“A Balada Eventos e Gusttavo LIma não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro”, diz trecho da nota.

Segundo as investigações, a Balada Eventos está envolvida no esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com empresas de um homem identificado como José André da Rocha Neto, da Paraíba.

Foi uma das empresas de Rocha Neto — a JMJ — que comprou o avião de Gusttavo Lima. A prisão do empresário Rocha Neto foi decretada na mesma operação, mas ele é considerado foragido porque estava fora do Brasil.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 35 milhões das contas pessoais dele e de R$ 160 milhões de suas empresas.

A defesa de Rocha Neto diz que não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu patrimônio é declarado irregular.

Fonte: Fantástico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/09:56:26

