Aeronáutica investiga acidente com aeronave em Novo Progresso, no PA

Monomotor fez pouso forçado em área rural do município na quarta-feira (23). – (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), em Belém, realizam a coleta de dados sobre a ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-NDL na última quarta-feira (23) em Novo Progresso, no Pará.

Leia Também:FAB intercepta aeronave fazendo transporte de drogas entre Novo Progresso e Guarantã do Norte no Mato…

*Avião que fez pouso forçado degolou um animal em Novo Progresso

As primeiras informações são de que um monomotor carregado com diesel precisou fazer um pouso forçado em uma área rural do município. O avião teria incendiado. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Força Aérea Brasileira, o objetivo da investigação realizada pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo CENIPA terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade do acidente.

Por G1 PA — Belém

25/09/2020 10h19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...