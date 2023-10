Aeronave apreendida faz pouso de emergência em área perto de shopping

Aeronave ficou de bico no chão, na saída para Cuiabá. (Foto: Direito das Ruas)

O Cessna C210 foi apreendido em 2020 e hoje está sob responsabilidade do Governo Estadual

Aeronave Cessna C210, prefixo PR-XIC, fez pouso de emergência ontem, por volta das 17h30, na saída para Cuiabá, em Campo Grande, no Mato Grosso. O avião é de uso da Casa Militar, apreendido de quadrilha do traficantes de drogas, chefiada pelo ex-major Sérgio Carvalho, sul-mato-grossense conhecido como “Escobar Brasileiro”.

Não há informações detalhadas, mas a princípio ninguém ficou ferido. A aeronave saiu de Corumbá e chegando à Capital enfrentou uma pane e o piloto teve de pousar em área na saída para Cuiabá, depois do Shopping Bosque dos Ipês.

Um dos ocupantes do monomotor era o presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio da Silva, que hoje já participa normalmente de evento em Campo Grande.

O Cessna foi apreendido em 2020 e está sob responsabilidade do governo estadual desde 2022. O motivo da pane começa a ser investigado agora.

Em 2020, Operação Cavok da Polícia Federal prendeu o piloto do tráfico Ilmar de Souza Chaves, conhecido como Pixoxó, e apreendeu 23 aviões, usados para transporte de cocaína. A sigla Cavok (Ceiling and Visibility OK) é utilizada no meio aeronáutico para definir boas condições de voo.

