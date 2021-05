Aeronave cai no Garimpo São Raimundo, pega fogo e moradores confirmam TRÊS mortes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma das versões apuradas é que este seria o terceiro voo do dia , os tripulantes estariam retornando para Novo Progresso com piloto aprendiz de copiloto.

Moradores do Garimpo São Raimundo acaba de confirmar, ao Jornal Folha do Progresso, a queda de uma aeronave próximo a pista no final da tarde desta quinta-feira (06).(Fotos:Via WhatsApp)

