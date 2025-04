Aeronave desaparecida é encontrada por indígenas em área de mata em Oriximiná; piloto foi localizado sem vida

Área de mata fechada onde ocorrem as buscas pela aeronave; acesso difícil e densa vegetação tornam a missão de resgate ainda mais desafiadora — Foto: Rede Sociais/Reprodução

Aeronave foi localizada por indígenas da etnia Kaxuyana-Tunayana em uma região de mata fechada, próxima à fronteira com a Guiana; piloto havia relatado pane antes de perder contato..

A aeronave de pequeno porte modelo Cessna 182, matrícula PT-IVN, que estava desaparecida desde o dia 16 de abril, foi encontrada na manhã desta terça-feira (22) em uma área de mata densa no município de Oriximiná, oeste do Pará. O piloto Marcelo Noronha Muniz, de 58 anos, foi localizado sem vida no local.

Segundo as primeiras informações, a aeronave foi localizada por indígenas da aldeia Kaxuyana-Tunayana, que, ao avistarem os destroços em meio à floresta, comunicaram imediatamente a família do piloto. A região fica próxima à fronteira entre o Brasil e a Guiana, de difícil acesso e com comunicação precária.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), confirmou a localização da aeronave e do corpo do piloto. A FAB vinha realizando buscas na região desde a notificação do desaparecimento.

De acordo com relatos da família, Marcelo Noronha havia decolado da pista de garimpo Olímpia com destino à pista Nova, ambas situadas em Oriximiná. Durante o voo, ele enfrentou problemas mecânicos e conseguiu se comunicar com familiares e colegas por meio do rádio da aeronave e de uma antena de internet via satélite.

No último contato, por volta das 12h20 do dia 16, ele relatava pane no motor.

Ainda segundo familiares, um líder indígena havia relatado à comunidade local ter presenciado a queda da aeronave nas imediações da aldeia. As informações foram cruciais para guiar as buscas até a região onde o avião foi finalmente localizado.

A Polícia Civil acompanha o caso e investiga as circunstâncias do acidente. A empresa Starlink foi acionada para tentar obter a última localização do sinal de internet emitido pela antena usada pelo piloto.

A Prefeitura de Oriximiná divulgou nota lamentando a tragédia e prestando solidariedade à família. O Corpo de Bombeiros informou que, apesar de não ter sido acionado inicialmente, está à disposição para apoiar na remoção e nos trâmites necessários.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/11:01:15

