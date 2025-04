Remo vence o Coritiba, quebra tabu e entra no G-4 da Série B

O Leão segue invicto | Wagner Almeida / Diário do Pará

Clube do Remo vence Coritiba por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha, e entra no G-4 da Série B. Próximo adversário é o Criciúma.

OClube do Remo venceu o Coritiba pelo placar de 1 a 0, na noite desta segunda-feira (21), no Mangueirão, em Belém, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Leão chega aos 8 pontos conquistados e entrou no G-4, ocupando a quarta colocação. Já o Coritiba cai para a nona colocação com 7 pontos. O detalhe foi que o Leão Azul venceu o Coritiba pela primeira vez na história, após 14 jogos de jejum.

No geral, o Coritiba teve boas oportunidades, mas esbarrou na falta de pontaria e nas defesas do goleiro Marcelo Rangel. E como diz a velha máxima do futebol, “quem não faz, leva”: bastou uma chance clara para Pedro Rocha balançar as redes e decidir o confronto.

Primeiro Tempo:

A primeira etapa começou com o Coritiba controlando a partida, trocando passes no ataque com paciência. Já o Remo se fechava e, quando tinha a bola, tentava ligações diretas. O jogo começou a ficar mais movimentado.

Até os 15 primeiros minutos, as equipes se estudaram bastante. Foi quando começou o domínio do Coxa, as defesas de Marcelo Rangel, o travessão salvando o Leão Azul e Lucas Ronier virando o grande destaque.

O atacante de 20 anos teve a primeira grande chance, ao receber enfiada de bola entre os zagueiros e parar no abafa do goleiro azulino. Na sequência, o próprio Renier cruzou para Gustavo Coutinho mandar no travessão.

Depois, Rangel fez boa defesa ao ver cruzamento passar por todo mundo e ir direto para o gol. Aos 32 minutos, Lucas Ronier invadiu a área pela esquerda, limpou a marcação e chutou para outra grande defesa do arqueiro azulino.

Remo tinha muitas dificuldades para ficar com a bola. Quando passava do meio de campo, via o Coritiba apertar a marcação e tomar a bola. Insatisfeito, Daniel Paulista tirou Dodô, que saiu na bronca e vaiado, e colocou Pavani.

Com o Coritiba ainda em cima e controlando a partida, o Remo conseguiu escapar para o ataque, Janderson cruzou rasteiro para trás e Pedro Rocha bateu de primeira, sem chances para Pedro Rangel, fazendo valer a máxima do “quem não faz, leva”, e garantindo o Leão em vantagem na saída para o intervalo.

Segundo Tempo:

As equipes voltaram sem modificações e o Remo teve uma boa chegada aos 7 minutos, mas Janderson não conseguiu finalizar. Na sequência, o Coxa chegou com perigo e quase empatou com chute de fora da área e bola no travessão em escanteio.

Com o passar do tempo, o Coritiba voltou a ser superior na partida e passou a ser perigoso, obrigando Marcelo Rangel a fazer boas defesas. O Remo voltou a jogar por uma bola e Daniel Paulista viu a equipe cansar.

Por conta disso, colocou em campo Adailton, Madison e Pedro Costa nos lugares de Janderson, Luan Martins e Marcelinho, após três minutos de confusão para a substituição. O Coxa também mudou e colocou Vini Paulista e Brumado, tirando Gustavo Coutinho e Wallison.

O jogo caminhou para o fim, o Remo teve uma boa oportunidade com Vizeu, que só precisava rolar para Pedro Rocha, livre na área, mas o atacante “delegou”, não tocou e saiu com bola e tudo. Do outro lado, Marcelo Rangel seguia fazendo boas defesas.

O Coritiba tentou um abafa final, na base do desespero e, sem organização, sucumbiu e viu o Leão Azul somar mais três pontos na Segundona.

