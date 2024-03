Aeroporto de Belém está entre os 10 melhores do mundo, aponta pesquisa; veja ranking

Ranking leva em conta fatores como pontualidade e feedback dos clientes sobre circulação, alimentação e opções de compras (Foto:Carmem Helena / O Liberal)

Existem no Brasil quatro aeroportos que integram o ranking dos melhores terminais do mundo, quando se fala em pontualidade e espaço para os passageiros, segundo pesquisa da AirHelp de 2023. Um deles é o de Belém, Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, que, entre os brasileiros, figura em terceiro lugar, perdendo apenas para terminais do Recife e de Brasília – atrás da capital paraense aparece ainda Belo Horizonte.

Na comparação com o restante do mundo, o aeroporto de Belém fica em sétimo lugar. Dos quatro terminais brasileiros que figuram na lista, todos estão sob gestão privada. A empresa de tecnologia presta serviços jurídicos para passageiros que tiveram voos cancelados, atrasados ou superlotados, e lista anualmente os melhores e piores aeroportos, comparando quatro mil terminais.

Esse ranking leva em conta fatores como pontualidade e feedback dos clientes sobre circulação, alimentação e opções de compras.

Confira a lista:

1. Aeroporto Internacional de Mascate – Omã

2. Aeroporto Internacional de Recife – Brasil

3. Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo – África do Sul

4. Aeroporto Internacional de Brasília – Brasil

5. Aeroporto Internacional de Doha Hamad – Catar

6. Aeroporto Internacional de Osaka Itami – Japão

7. Aeroporto Internacional de Belém – Brasil

8. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – Brasil

9. Aeroporto Internacional de Tóquio Narita – Japão

10. Aeroporto de Amami – Japão

Comparação com outros aeroportos

De acordo com o levantamento, passageiros de grandes capitais pelo mundo, como Londres e Atlanta, também enfrentam serviços ruins em seus terminais. E mesmo unidades que receberam grandes investimentos continuam em posições ruins no ranking.O aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, ficou em 55º lugar, enquanto Heathrow, em Londres, ficou em 163º.

Os nova-iorquinos JFK e La Guardia ficaram em 106º e 70º, respectivamente.

Aeroportos do Brasil figuram no ranking

Da lista dos quatro terminais brasileiros apontados no levantamento, o aeroporto do Recife foi concedido em março de 2019 e é administrado pela espanhola Aena, mesma que começou a operar Congonhas. O mais movimentado do Nordeste, o terminal tem 700 mil passageiros por mês, e sua capacidade operacional foi ampliada em 60% e a área em 40%, no ano passado.

Quanto ao aeroporto de Brasília, em 2012, a Inframerica, da Corporación América Airports, uma das maiores operadoras do mundo, assumiu a administração. Em 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil, inaugurou os píeres Sul e Norte, e novas salas de embarque. O terminal passou de 60 mil metros quadrados para 110 mil metros quadrados e a capacidade do pátio de aeronaves aumentou em 67%.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária formada por Socicam e Dix Empreendimentos, levou a concessão do terminal de Belém em 2022. Já estão em andamento obras de adequação de pistas do terminal e da estrutura viária no entorno, além de ampliação do terminal de passageiros. Belém vai sediar a COP 30, conferência anual das Nações Unidas sobre o clima, em 2025, e as obras serão antecipadas.

A BH Airport, concessionária do terminal da capital mineira desde 2014, é formada pela CCR e pela Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich. Em dez anos, o terminal modernizou sua infraestrutura e funciona como um shopping, com mais de 90 operações comerciais. É o mais pontual das Américas e o quarto do mundo.

