Ex-governador do Tocantins é preso suspeito de planejar fuga para o exterior

O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse (Agir), foi preso na manhã deste domingo (15) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPTO). Ele foi localizado enquanto se dirigia a uma fazenda em São Salvador, no sul do estado. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Palmas, que investiga indícios de um possível plano de fuga para o exterior. Como o processo está sob sigilo judicial, o MP não divulgou detalhes da investigação.

A defesa de Carlesse afirmou que ele sempre esteve à disposição da Justiça e apresentará um pedido de revogação da prisão. Além do ex-governador, a Justiça expediu mandado contra Claudinei Quaresemin, ex-secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, também investigado por corrupção. Ele já estava preso em decorrência da “Operação Overclean,” que apura fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Histórico e investigações

Carlesse assumiu o governo do Tocantins em 2018, após a cassação do então governador Marcelo Miranda (MDB) e da vice Cláudia Lelis (PV) pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito em uma suplementar e depois reeleito no pleito geral de 2018. No entanto, em 2021, foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça, acusado de envolvimento em um esquema de propinas e interferência política na Polícia Civil. Antes de enfrentar um processo de impeachment na Assembleia Legislativa, renunciou ao cargo, sendo substituído pelo vice, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Em 2023, Carlesse foi investigado por fraudes em licitações na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, relacionadas ao período em que era governador. A operação incluiu o cumprimento de mandados em endereços ligados ao ex-governador e a apreensão de bens, como um veículo de luxo.

Nota da defesa de Mauro Carlesse

“O ex-governador Mauro Carlesse informa à população tocantinense que recebeu a notícia da prisão com indignação, pois não é condenado em nenhum processo e nem possui qualquer proibição de ir e vir, estando em pleno gozo de todos os seus direitos fundamentais, principalmente o de ir e vir.

Quando requisitado, sempre responde à Justiça com advogado constituído e colabora com as informações solicitadas.

Mauro Carlesse sempre esteve à disposição da Justiça e assim permanecerá. A defesa irá apresentar o pedido de revogação da prisão.

