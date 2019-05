Aeroporto de Santarém cancela voos após problema em torre de controle

Passageiros não conseguiram embarcar do Aeroporto de Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Passageiros devem ser realocados em viagens durante esta segunda-feira (13).

Pelos menos cinco voos previstos para o Aeroporto de Santarém, no oeste do Pará, foram cancelados durante o domingo (12) e a madrugada desta segunda-feira (13). Os passageiros foram informados pelas companhias aéreas de que o problema seria na torre de controle, o que comprometia os pousos e decolagens durante a noite.

Aeroporto de Santarém cancela vôos após problema em torre de controle

O atendimento da Infraero no aeroporto informou que um técnico foi chamado para identificar o problema, e as companhias aéreas estavam tentando realocar passageiros que estavam com voos programados para chegarem neste período, pois algumas dessas pessoas teriam agenda para cumprir na cidade.

Segurança operacional

Por meio de nota, a Infraero informou que as operações de pousos e decolagens do Aeroporto de Santarém foram interrompidas no domingo, a partir das 18h, em virtude de problema no sistema da Estação Meteorológica. Neste sentido, por questões de segurança operacional, os voos programados, entre 18h-6h, foram cancelados: Latam 3080 e 3081, Azul 4190, 5724 e 2656; Gol 9101 e 9102.

“Vale frisar que, das 6h às 11h, desta segunda-feira (13/5), o terminal paraense operou segundo as regras de voo visual (VFR), tendo suas operações normalizadas às 11h. A Estação Meteorológica fornece informações sobre as condições de tempo presente e passado, detalhes da previsão de tempo futuro, laudos meteorológicos e análises, e, ainda, trabalhos climatológicos elaborados por meio de estatísticas de séries históricas de dados”, disse a Infraero.

Por:G1 Santarém — PA

