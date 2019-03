Aeroporto de Santarém tem alta de 6% na movimentação durante o carnaval 

A movimentação de passageiros será intensa no Aeroporto de Santarém durante o Carnaval deste ano. No período da folia, de 1º a 7 de março, a Infraero espera receber mais de 9 mil viajantes e aproximadamente 114 pousos e decolagens. Os números representam alta de 6% em relação a folia de 2018, que ocorreu no período de 9 a 15/2.



O superintendente do Aeroporto de Santarém, Enock Alves, explica que uma força tarefa foi montada para atender a demanda e garantir a fluidez nas operações de quem vai viajar de avião no carnaval. “Nós intensificamos as ações das equipes de limpeza, segurança e operações. Além disso, realizamos manutenções preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros”, pontuou.



Com capacidade para receber até 1,8 milhão de passageiros por ano, o terminal santareno, o terminal santareno opera diariamente uma média de nove voos nacionais das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Map. Os destinos são para as cidades de Belém (PA), Altamira (PA), Manaus (AM), Recife (PE), São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Brasília (DF).



Em janeiro, 49,5 mil viajantes utilizaram o Aeroporto de Santarém, o que representa um incremento de 17% no total de embarques e desembarques realizados na comparação ao mesmo período de 2018. O número coloca o terminal em 2º lugar no ranking dos aeroportos mais movimentados do Pará e o 6º da Região Norte.

Rede Infraero

Nos demais aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares, a estimativa também é de crescimento neste feriado de carnaval. Entre os dias 1º e 7/2, os 46 terminais da Rede devem receber 1,45 milhão de passageiros. A alta registrada é 1% superior à movimentação registrada em 2018, quando 1,43 milhão de viajantes foram transportados no período de 9 a 15/2. Já o fluxo de aeronaves deve ser de aproximadamente 12,14 mil pousos e decolagens.



Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia área podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser lido clicando aqui. Por: Assessoria de Imprensa Infraero Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...