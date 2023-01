Aeroporto de Sinop atinge recorde histórico de movimentação de passageiros em 2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Essa procura é graças a todas essas opções de voos diretos, conexão de Sinop com os principais aeroportos do Brasil. Nós chegamos hoje, diretamente, a Campinas, Guarulhos, Brasília e Cuiabá.

Vale destacar que o aeroporto municipal, é o segundo maior do estado, ficando atrás apenas do Aeroporto Internacional de Cuiabá, que teve um aumento na movimentação de 46,50% no ano de 2022.

De acordo com dados fornecidos pela Centro Oeste Aeroportos (COA), empresa que administra a unidade, novembro e dezembro foram os meses com maiores movimentações, 2.620 aeronaves passaram pelo local em 2022, um aumento de 70% em relação a 2021.

You May Also Like