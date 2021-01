Agência bancária em Marabá está fechada após sequestro

Agência está fechada: Sindicato dos Bancários confirmou ocorrência (Foto:Correio de Carajás)

Pais idosos de um funcionário que tem as chaves da tesouraria do banco foram feitos reféns

Segue fechada em Marabá a agência bancária tomada pela polícia, após um sequestro, ocorrido na manhã desta segunda-feira (11), dos pais de um funcionário que tem as chaves da tesouraria do banco. A agência bancária pertence ao grupo Santander. A agência ficou fechada por toda essa manhã por causa da ocorrência.

Segundo informações do Correio de Carajás, a polícia estava atrás do paradeiro dos idosos. Segundo o portal de notícias da região, homens da Polícia Civil e Polícia Militar seguiam dentro da agência bancária. Clientes foram impedidos de entrar. A ação da polícia foi iniciada por volta das 10h.O Sindicato dos bancários do Pará confirmou que acompanha a situação do sequestro e disse que emitirá nota a respeito. Em nota encaminhada à redação por volta das 12h45, a Polícia Civil confirmou também a ocorrência.



Policiais seguem na agência esta manhã (Foto:Correio de Carajás)

A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Seccional de Marabá. “Os familiares do bancário estão fora de perigo e o roubo não foi consumado”, disse a Polícia Civil. Porém, a corporação ainda não deu mais detalhes sobre a ação e o resgate dos idosos.

Procurada mais uma vez, para detalhar a ação policial, a assessoria da Polícia Civil disse nesse início de tarde, por telefone, às 13h13, que não podia dar mais mais informações, “para não atrapalhar as investigações”. A redação integrada de O Liberal segue apurando mais detalhes sobre o caso. Acompanhe.

Por:Redação integrada de O Liberal

