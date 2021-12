Agência de Defesa Agropecuária promove cursos para quase 120 servidores

Luciano Cervo gerente da unidade de Novo Progresso participou da qualificação on line- (foto: Ddivulgação) –

A iniciativa visa qualificar os gerentes regionais para o melhor desenvolvimento das atividades na sede e nas unidades do interior.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), por meio da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF), vem oferecendo, desde 16 de novembro, cursos de capacitação para servidores de todas as suas regionais. Até o final de dezembro, cerca de 120 servidores passarão por qualificação, participando dos cursos de Qualidade e Eficiência no Atendimento; Nova Lei de Licitações e Contratos; Elaboração de relatórios, Comunicação, Escrita, Redação oficial, Relatórios e Pareceres, e Desenvolvimento Gerencial. Este foi realizado na última sexta-feira (03), para os gerentes regionais do campo, lotados na sede da Agência.

A capacitação sobre Desenvolvimento Gerencial abordou temas como inteligência emocional, liderança, gestão, relações em equipe. O curso reuniu 31 servidores de gerências regionais e da sede, no período de 29 de novembro a 03 de dezembro, no formato remoto, com vistas a possibilitar o maior alcance de participação de gerências regionais de municípios distantes, como Oriximiná, Novo Progresso e Almeirim, informou uma das agentes de capacitação da Adepará, Maria José Santos. “Adotando esse formato on-line, conseguimos trazer para nossos servidores de todos os cantos do Pará os cursos de capacitação. Nossos gerentes regionais estão se qualificando, e a participação foi de 100%. Nosso objetivo é valorizar cada vez mais nosso quadro funcional”, afirmou a agente. [Foto: Divulgação] Os cursos são realizados no formato virtual para abranger o maior número de servidoresFoto: Divulgação

Aprendizado – Pedro Pedrosa é gerente regional no município de Capitão Poço, nordeste paraense, e ressaltou a importância da capacitação para o aprimoramento de suas atividades diárias. “O curso de desenvolvimento gerencial, ministrado pela professora Maria Celi, no período de 29 de novembro a 03 de dezembro, reuniu gestores da Adepará na capacitação voltada para as nossas atividades do dia a dia. Foram momentos de muito aprendizado e troca de experiências, onde aprendemos a liderança pelos mais variados ângulos, maximizando a capacidade de aprender toda a complexidade da tomada de decisões, das relações hierárquicas e todas as variáveis a serem consideradas. Temas importantes foram colocados, como a interdependência, líder, gestor, inteligência emocional. Gostaria de agradecer ao diretor-geral da Adepará, Jamir Paraguassu, por ter como prioridade em sua gestão a capacitação dos servidores. Agradecer também, na pessoa da Maria José, todos os que compuseram a organização desse curso. Parabenizar aos gerentes da Adepará que contribuíram com suas experiências valorosas, enriquecendo ainda mais o nosso conhecimento, e todos os colegas que participaram desse curso”, disse o servidor.

Os cursos são coordenados pelas agentes de capacitação do setor de Recursos Humanos da Adepará, Maria José Santos e Karla Julieta de Souza, e visam aprimorar o conhecimento e habilitar os gerentes para o desenvolvimento de suas atividades na sede e no campo.

Os cursos de capacitação prosseguem até 16 de dezembro. Ao final de cada um, os servidores recebem o certificado de participação.

Por Lilian Guedes (ADEPARÁ)

