Agente e detentos ficam feridos em rebelião em Complexo Penitenciário de Santa Izabel, em Americano

Na tarde desta quarta-feira (26), uma rebelião no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, gerou comentários nas redes sociais. Pessoas relatavam terem ouvido disparos no presídio, além de relatos de agentes e detentos feridos. Vídeos mostravam pessoas preocupadas nos arredores. Veja:

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou em nota que houve uma tentativa de rebelião no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), a qual já foi dominada pelos agentes de segurança pública e está com a segurança estabilizada. Seis internos e uma agente penitenciária foram feridos durante o ocorrido e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Santa Izabel do Pará, onde está localizada a casa penal.

A unidade prisional é de segurança máxima e custodia 200 pessoas, considerados líderes de facções criminosas que atuam no estado. “Como medida de segurança, todas as pessoas presentes no Complexo Penitenciário de Santa Izabel que não fazem parte do sistema prisional do Pará, foram imediatamente retiradas do local”, disse a Seap.

Além dessa medida, todas as atividades ou movimentações externas estão temporariamente suspensas nas 49 unidades prisionais do Pará, com exceção do serviço de fornecimento de alimentação aos custodiados. “A Seap também convocou todos os agentes penitenciários lotados no complexo para dobro do turno e que não estavam atuando no local neste dia (de folga), para retornarem ao complexo e todas as casas penais do Estado e intensificarem a segurança dos estabelecimentos”, disse a Secretária em nota.

Mais cedo, um relato de que um detento teria tirado a arma de um agente penal e disparado contra ele, sendo então atingido por disparos por demais agentes, mas essa informação não foi confirmada na nota da Seap.

