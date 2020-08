Frota de viaturas da PMPA será substituída inteiramente por pickups

No total, serão entregues 1.154 viaturas Hilux e Duster (Foto:Ricardo Amanajás/ Agência Pará)

A partir do dia 31 de agosto, começa a ser entregue parte das 1.154 viaturas Hilux e Duster que substituirão os 899 Palio Weekend, Logan e Amarok em atividade

A frota de veículos da Polícia Militar será, pela primeira vez, composta inteiramente de caminhonetes. A partir do dia 31 de agosto, começará a ser entregue parte das 1.154 viaturas Hilux e Duster que substituirão todos os 899 Palio Weekend, Logan e Amarok utilizados neste atendimento há cerca de dois anos.

O governador Helder Barbalho fará, à ocasião, no estacionamento do Mangueirão, a entrega de 418 pickups, que serão postas imediatamente em atividade na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Para o Comandante-Geral da PM, Cel. Dilson Júnior, será um dia histórico para a corporação. “Teremos uma frota operacional de maior resistência e robustez, compatível com nossas vias, vicinais, estradas, e isso deve proporcionar uma maior ostensividade”, explica o coronel.

Segundo ele, embora sejam carros de maior valor de mercado e em maior quantidade, o Estado conseguiu economizar neste novo contrato, com validade de dois anos. “Todos são movidos a diesel, ao contrário dos que temos hoje, abastecidos com gasolina. Atualmente, cada unidade custa cerca de R$ 5,4 mil, mensais, e com o novo processo licitatório realizado, as caminhonetes custarão cerca de R$ 3,4 mil, cada uma, e com aumento real no quantitativo”.

O aumento no número de carros deve garantir pelo menos uma viatura em cidades do interior paraense que hoje têm somente carros inadequados ou motos, ou não contam com nenhum tipo de automóvel.

As dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus impediram que a empresa vencedora da licitação disponibilizasse todos os veículos de uma vez. “A cada 15 dias chegam mais outras novas unidades, de modo que penso que, até, no máximo, novembro, toda a frota de todo o Estado estará inteiramente renovada”, diz o coronel Dilson Júnior.

Assim que a distribuição pela RMB for finalizada, começam os envios de carros para os Comandos do Policiamento Regional (CPRs) das regiões de Marabá, do Marajó, de Santarém, e de Bragança e outras.

