Agente prisional é assassinado em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, a vítima, identificada como Paulo Alves da Rocha, estava lotada no Presídio Estadual Metropolitano (PEM 1), em Marituba, e foi executada em via pública.

You May Also Like