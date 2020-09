Agentes de trânsito destroem em Colíder no Mato Grosso mais de 50 “escapes barulhentos”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Os escapes estavam totalmente fora do código de trânsito, alguns eram construídos até em fundo de quintal. Eles estavam apreendidos desde março e as motos, que estavam irregulares, foram pegas em fiscalização. A prensagem será doada para a reciclagem”, disse o agente Edson Matos, ao Portal Só Notícias de Sinop MT. Os escapes foram destruídos por uma retroescavadeira.

