Agindo contra a própria vida, mulher tenta atear fogo em sua residência, em Itaituba

Militares do Corpo de Bombeiros e PM no local. Foto: Weslen Reis/Plantão

O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira (12), no bairro Maria Madalena, em que uma mulher, supostamente sob efeito de substância entorpecente, agindo contra a própria vida, tentou atear fogo em sua residência.

Segundo informações, a mulher começou ateando fogo em alguns móveis da residência. Constatado por familiares, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, imediatamente, começou a realizar o trabalho de combate para evitar a propagação das chamas, tendo em vista que a casa é de madeira.

Resistindo sair do interior da residência e já com marcas de mutilações, a mulher teve que ser imobilizada por militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, com o intuito de evitar finalidades graves.

“Sempre ela faz isso, várias vezes já. Ela ia tocar fogo na minha moto. Não incendiou porque eu puxei ela. Ela morava com um ****** lá no sítio, ele largou ela e ela correu pra dentro de casa pra fazer isso”, disse o ex-companheiro da mulher alegando ser ela usuária de drogas.

Por outro lado, o pai da mulher alegou que esta seria a primeira atitude similar originada pela filha. “Isso nunca tinha acontecido, primeira vez”.

As causas da ação ainda são desconhecidas. A mulher foi conduzida para o hospital Municipal de Itaituba – HMI para atendimentos médicos onde será constatado se realmente ela teria agido sob efeito de substância entorpecente.

Mulher sendo atendida. Foto: Weslen Reis/Plantão

Com informações Plantão 24horas News

