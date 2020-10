Polícia Federal desmantela garimpos clandestinos em reserva biológica em Almeirim, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A exploração ilegal de outro é crime previsto no Art. 2º da Lei 8.176/91 (usurpação de bem da União) e Art. 55 da Lei 9.605/98 (lavra clandestina). As penas somadas podem ser superiores a 5 (cinco) anos de detenção.

Militares, policiais federais e fiscais da Gerência Executiva do Ibama em Santarém chegaram até o local de difícil acesso por meio de transporte aéreo. Lá, máquinas e pistas de pouso usadas para o abastecimento de garimpos clandestinos situados na reserva, localizada dentro da área conhecida como RENCA (Reserva Nacional do Cobre e seus Associados) foram destruídas. A reserva, inclusive, é apontada como possível local de extração do ouro apreendido na última sexta-feira (9).

A ação faz parte da Operação Verde Brasil 2, que promove um conjunto de atividades focadas na proteção e preservação da Amazônia e demais biomas, sob coordenação da vice-presidência e com participação das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea do Brasil).

