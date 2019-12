“PL do 7% da Iluminação Publica no Duodécimo” é retirado de pauta após pressão popular em Novo Progresso

O PL é de autoria da mesa diretora da Câmara Municípal de Novo Progresso (Foto:Divulgação)-

Depois do Jornal Folha do Progresso , rede sociais e sites de notícias alertarem sobre o Projeto de Lei (PL) nº 02/2019, foi retirado da Pauta da sessão desta terça-feira (10), segundo informações foi o Presidente Vereador Chico Souza que solicitou a retirada do projeto da pauta da sessão que iria deliberar em segundo turno.

Na Primeira sessão o PL foi aprovado por oito votos a favor. Os Vereadores Chico Souza, Nego do Bento, Professor Gilberto,Cabral, Edemar Onetta, Samuel e Juarez Civieiro a favor da inclusão da taxa de iluminação Publica no repasse para câmara municipal.

A pressão veio por parte da sociedade que não concordou com inclusão de 7 % da arrecadação da iluminação publica para o duodécimo da Câmara Municipal.

Entenda o Caso

Os vereadores de Novo Progresso em sessão ordinária nesta terça-feira, 03 de Dezembro de 2019, aprovaram Emenda à Lei Orgânica e de outros Projetos de Lei que tramita na Casa. Obedecendo o regimento, a votação foi nominal em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2019, foi aprovada por maioria absoluta por oito dos noves parlamentares presentes.

Em nota (áudio) o presidente da Casa alega que o projeto de lei foi mal interpretado, mas admite que o projeto de lei é constitucional.

A Câmara não divulgou nota, somente não foi publicado na pauta da próxima sessão que acontece nesta terça-feira(10) e encerra o ano legislativo em Novo Progresso.

O PL continua na Câmara, embora sem agenda definida para ser apreciado em 2º turno. Aos interessados, recomenda-se acompanhar a pauta e aguardar para ver como será a nova tramitação do PL no futuro.

